त्रिपुरा में मिली जीत के बाद नेताओं की आई प्रतिक्रियाएं, जानिए किसने क्या कहा

Edited by: Shivani Updated: 03 Mar 2018 | 08:29 PM

नई दिल्ली। त्रिपुरा जीत में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता इस जीत से गदगद नजर आ रहे हैं। इस जीत के बाद कई नताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, आइए जानते है किसने क्या कहा...



त्रिपुरा में मिली शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि त्रिपुरा में जो इस बार हुआ है, वह ऐतिहासिक है। हमारी पार्टी त्रिपुरा को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि पार्टी ने त्रिपुरा में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, हमारी सरकार राज्य में गुड गवर्नेंस देने का काम करेगी।

The historic victory in Tripura is as much an ideological one. It is a win for democracy over brute force and intimidation. Today peace and non-violence has prevailed over fear. We will provide Tripura the good government that the state deserves.

The victory of @BJP4Tripura is not an ordinary electoral victory. This journey from ‘Shunya’ to ‘Shikhar’ has been made possible due to a solid development agenda and the strength of our organisation. I bow to every BJP Karyakarta for working assiduously on the ground for years.