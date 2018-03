SAD! पंजाबी सूफी गायक उस्ताद प्यारेलाल वडाली का 75 साल की उम्र में निधन

Edited by: PoojaDevi Updated: 09 Mar 2018 | 12:39 PM

नई दिल्ली। अपनी सूफी गायिकी के लिए मशहूर उस्ताद पूरन चंद वडाली के भाई उस्ताद प्यारेलाल वडाली का शुक्रवार की सुबह 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस अमृतसर के फोर्टिस एस्कॉर्ट हास्पिटल में ली। प्यारेलाल को बीमारी के चलते गुरूवार को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

बता दें कि उस्ताद प्यारेलाल और पूरनचंद भाईयों की जोड़ी को 'वडाली ब्रदर्स' के नाम से पहचाना जाता था। अमृतसर के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले वडाली ब्रदर्स दुनियाभर में अपनी गायकी के लिए काफी मशहूर थे। दोनों ने जालंधर के हरबल्ला मंदिर में परफॉर्म करने शुरू किया था।

Saddened by the untimely demise of one of the custodians of Sufi music legacy in India... Padam Shri Pyarelal Wadali Ji

May the Almighty bless his soul...

The nation will continue to be in love with his compositions ?? pic.twitter.com/mLBuUCMjJl