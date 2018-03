SSC पेपर लीक: प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले अन्ना हजारे

Edited by: Kavya_Mishra Updated: 04 Mar 2018 | 11:11 AM

नई दिल्ली। एसएससी पेपर लीक मामला ठंडा होने की बजाए और बढ़ता जा रहा है। मालूम हो, एसएससी की परीक्षा 17-21 फरवरी को हुई थी, जिसमें पेपर लीक होने की ख़बर आई थी, उसके बाद छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की है।

बढ़ते मामले को देख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने SSC परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई जांच करने की मांग की है। गौरतलब है, छात्र इस मुद्दे पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में समाजसेवी अन्ना हजारे भी आज इन हजारों छात्रों से मिलने पहुंचे है।

Delhi: Anna Hazare met Staff Selection Commission (SSC) aspirants who are protesting against the alleged paper leak of #SSC & are demanding a CBI investigation pic.twitter.com/KSdr0M1v3C