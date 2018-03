दुखद: पीएम मोदी की बहन का हुआ निधन

Edited by: Kavya_Mishra Updated: 11 Mar 2018 | 01:40 PM

नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी आज कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ देश की राजनीति को लेकर व्यस्त चल रहे है, इसी दौरान उनके लिए एक दुखद सूचना सामने आई। असल में, शनिवार को पीएम मोदी की 'बहन' शरबती देवी का निधन हो गया है।

Jharkhand: Prime Minister Narendra Modi's rakhi sister Sharbati Devi passed away in Dhanbad at the age of 103 years. (file pics) pic.twitter.com/3qLDVF4ghg