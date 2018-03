सलमान की 'बजरंगी भाईजान' ने चीन में मचाया धमाल, जानें कलेक्शन

Edited by: Web_team Updated: 04 Mar 2018 | 11:10 AM

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने के बाद अब इस फिल्म को 'लिट्ल लोलिता मंकी गॉड अंकल' के नाम से चीन में रिलीज किया गया है। ट्रेड एनलिस्ट रमेश बाला ने एक ट्वीट के जरिए ये बताया है कि 2 मार्च को रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और अब तक 33.38 करोड़ की कमाई कर चुकी है।

Updated #BajrangiBhaijaanInChina Box Office:



Previews - $0.04 M



Fri, Mar 2nd - $2.21 M



Sat, Mar 3rd - $2.86 M



Total - $5.12 M [₹ 33.38 Crs]



WW Total Gross has gone up to ₹ 659.38 Crs..