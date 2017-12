शिवराज की 'अच्छी सड़कों' की खुली पोल, 6 साल पहले बना पुल टूटा

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ समय पहले ही अमेरिका में मध्यप्रदेश की सड़कों का बखान किया था। अब हाल ही में उनके दावों की पोल खुल गई है। मध्य प्रदेश के रामनगर में 6 साल पहले बना एक पुल टूट गया है। इतनी जल्दी पुल का टूटना सीएम शिवराज के दावों को खंडन करता है।

Madhya Pradesh: A six-year-old bridge in Ramnagar connecting Jhabua to Petlawad Ratlam breaks into two, traffic movement interrupted. No casualties reported pic.twitter.com/ef6OmwqXfj