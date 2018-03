Saaho में कुछ इस अंदाज में नजर आएंगी श्रद्धा कपूर, लुक हो रहा वायरल

Edited by: Web_team Updated: 06 Mar 2018 | 12:49 PM

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर फिलहाल अपनी फिल्म 'साहो' की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म में वो साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ नजर आने वाली हैं। कुछ महीने पहले ही फिल्म का पोस्टर और प्रभास का पहला लुक जारी किया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। हाल ही में अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का लुक सामने आया है, जिससे उनके फैंस के दिलों में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ जाएगी।

A post shared by Shraddha Naik (@shraddha.naik) on Mar 4, 2018 at 7:54pm PST

दरअसल, सेलिब्रेटी मेकअप आर्टिस्ट श्रद्धा नायक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस की एक तस्वीर शेयर की है। ख़बरों की माने तो ये उनका आगामी फिल्म 'साहो का फर्स्ट लुक हो सकता है। हालांकि, श्रद्धा ने खुद इस तस्वीर को साझा नहीं किया है और ना ही इस लुक को लेकर अभी तक कोई बयान दिया है।

On the occasion of #Prabhas's birthday, here’s #SaahoFirstLook... Directed by Sujeeth... #Saaho 2018 release. pic.twitter.com/LPUAqEMRYc