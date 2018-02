Shridevi: दुबई पुलिस ने श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई लाने की दी मंजूरी

Edited by: PoojaDevi Updated: 27 Feb 2018 | 09:41 AM

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में पहली महिला सुपरस्टार मानी जाने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन को दो दिन हो चुके हैं। बावजूद इसके उनका पार्थिव शरीर अब तक मुंबई नहीं पहुंचा है। अब ख़बर आ रही है कि दुबई पुलिस ने श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई लाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ सभी जरूरी कागजात भी कपूर परिवार को सौंप दिए गए हैं।

इसी बीच श्रीदेवी की मौत पर उठ रहे सवाल पर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा, हम ये पक्का कर लेना चाहते हैं कि सारी जांच सही तरीके से हुई है कि नहीं। शव सौंपने से पहले हम यह देख लेना चाहते हैं कि मौत से जुड़े जो सवाल उठ रहे हैं , उन सभी के संतुष्ट करने वाले जवाब हमारे पास हैं कि नहीं।

बता दें कि श्रीदेवी की पोस्टमार्टन रिपोर्ट दोपहर तक सामने नहीं आई थी, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो बताया गया कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई। वहीं अब ताजा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भांजे की शादी में दुबई गई श्रीदेवी ने शराब पी हुई थी और उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई।

श्रीदेवी के निधन की खबर सुनते ही उनके देवर और अभिनेता अनिल कपूर के घर बॉलीवुड सेलेब्स श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रजनीकांत, कमल हासन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रेखा, रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित समेत कई सेलेब्स को अनिल कपूर के घर के बाहर देखा गया।

