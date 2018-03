श्रीलंका: आपातकाल के कारण आज होने वाले मैच पर संकट के बादल, BCCI ने दी ये जानकारी

Edited by: Anuj Updated: 06 Mar 2018 | 03:24 PM

नई दिल्ली। तीन देशों के बीच खेले जाने वाली टी20 ट्राई सीरीज का पहला मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इस मैच से पहले श्रीलंका से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लगातार दंगों के चलते श्रीलंकाई सरकार ने दस दिनों का आपातकाल लगा दिया है। इस आपातकाल के कारण आज होने वाले मैच पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन BCCI ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए साफ कर दिया है कि आज होने वाला मैच खेला जाएगा।

BCCI ने अपने बयान में कहा है कि श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा हुई है, लेकिन वह कैंडी में है, कोलंबो में नहीं। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध के बीच आज मैच होगा। कोलंबो में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। ट्राई सीरीज का पहला मैच आज शाम को सात बजे से भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा।

There have been reports of curfew and an emergency being called in Sri Lanka. The situation is in Kandy, not Colombo. After talking to concerned security personnel, we have understood that situation is completely normal in Colombo: BCCI #INDvSL pic.twitter.com/4rTXZ8C8Mb