Sridevi Live: श्रीदेवी का पार्थिव शरीर लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ परिवार

मुंबई। बॉलिवुड ऐक्टर श्रीदेवी का शरीर उनके घर वालों को मिल गया है। दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने जांच के बाद श्रीदेवी का शरीर उनके परिवार को सौंप का। डिपार्टमेंट अब श्रीदेवी की मौत के मामले में पूरी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर चुका है। मीडिया से बात करते हुए दुबई पुलिस ने बताया, ''श्रीदेवी की मौत से जुड़े केस को बंद कर दिया गया है।''

Dubai Public Prosecution has approved the release of the body of the Indian actress Sridevi to her family following the completion of a comprehensive investigation into the circumstances of her death.

बता दें कि दुबई की जांच एजेंसियों ने इस मामले में पहले ही किसी तरह के साजिश के ऐंगल को खारिज कर दिया था। पुलिस ने परिजनों और भारतीय वाणिज्य दूतावास को श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को ले जाने का अनुमति पत्र दे दिया है।

श्रीदेवी का परिवार उनका पार्थिव शरीर लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लेप लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दुबई पुलिस ने भारतीय कौंसुलेट और श्रीदेवी के शरीर को उनके पार्थिव शरीर को भारत ले जाने से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए हैं। बता दें कि श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी को दुबई में हुआ था।

इस बीच बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर दुबई पहुंच चुके हैं।

Actor Arjun Kapoor left for Dubai, this morning, says Yash Raj Films' PRO, further added that, 'he has gone there to be with his father at the hotel while the formalities are being wrapped up and to oversee the return journey.' #Sridevi (File Pic) pic.twitter.com/nGDqXTc3tM