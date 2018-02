श्रीदेवी की बाथटब में डूबने से मौत, पार्थिव शरीर कल आएगा मुंबई: सूत्र

मुंबई। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार मानी जाने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज मुंबई पहुंचने वाला है। शनिवार को हार्ट अटैक के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई सिनेमा जगत की 'चांदनी' के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

श्रीदेवी की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है, इस बीच दुबई की अथॉरिटीज ने भारतीय दूतावास को उनकी मौत से जुड़े सभी कागजात सौंप दिए हैं। गल्फ न्यूज के मुताबिक, होटल के बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई है।

गल्फ न्यूज ने कहा है कि श्रीदेवी के शरीर में अल्कोहल की मात्रा पाई गई है, जिससे वह बाथरूम में अपना बैलेंस खो बैठीं और बाथटब में गिर गईं। रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी की मौत की वजह एक्सीडेंटल है।

दुबई से उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जाया रहा है। शाम तक उनका शव मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेगा। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को दुबई से लाने के लिए देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार अनिल अंबानी का प्राइवेट जेट दुबई भेजा गया है। वहीं, वर्सोवा स्थित उनके बंगले पर अंतिम दर्शन को रिश्तेदार, दोस्त, फिल्मी जगत की सभी हस्तियां और फैंस पहुंचने लगे हैं।

बता दें कि दुबई में रविवार देर शाम पोस्टमार्टम पूरा हो गया। यूएई के अधिकारियों ने बताया है कि श्री देवी का परिवार पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद जनरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस की तरफ से की गई लेबोरेटरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्रीदेवी का शव आज उनके परिवार को सौंपा जाएगा।

बता दें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से ही हुई है और दुबई के डॉक्टर्स ने सख्त मना कर दिया है कि दूसरी autopsy नहीं की जाएगी। इसी रिपोर्ट को मान्य समझा जाएगा। इसके बाद ही परिवार वालों को शव सौंप दिया जाएगा।

श्रीदेवी को पहला फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। रेखा के दौर के बाद श्रीदेवी ने कई अभिनय के दम पर दक्षिण से लेकर कई हिंदी फिल्मों को अपने अभिनय के दम पर हिट करवाया है।

8.30AM: श्रीदेवी के घर पहुंचे अनुपम खेर ने कहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। वो हमेशा याद की जाएंगी। देश ने एक बड़े स्टार को खो दिया है।

