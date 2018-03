आजमगढ़ में भी तोड़ी गई मूर्ति, आखिर किसकी है अंबेडकर से दुश्मनी?

Edited by: Ds_mishra Updated: 10 Mar 2018 | 03:21 PM

आजमगढ़। देश में बीआर अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मानो कोई तो है, जो अंबेडकर को अपना दुश्मन मानता है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का है, जहां बीआर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़े जाने की खबर है।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, आजमगढ़ में बीआर अंबेडकर की मूर्ति का गर्दन ही तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है. हालांकि, इस मूर्ति तोड़े जाने की घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है, अभी ये सामने नहीं आया है।

BR #Ambedkar 's statue vandalized in Azamgarh, police at the spot pic.twitter.com/QkrehFKMis