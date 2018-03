सुल्तान अजलान शाह कप: भारत की खराब शुरूआत, अर्जेटीना ने दी मात

Edited by: Anuj Updated: 03 Mar 2018 | 09:06 PM

नई दिल्ली। 27वें सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। ओलंपिक चैंपियन अर्जेटीना ने भारत को 3-2 से हरा दिया। भारत को अभ्यास मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा।

FT. Argentina take the spoils in the opening match of the 27th Sultan Azlan Shah Cup on 3rd March, but India's encouraging performance showed signs of grit as they fought back from two goals down and kept the pressure on till the end.#IndiaKaGame #INDvARG #SultanAzlanShahCup pic.twitter.com/6IRt3NEiDW