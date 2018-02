TMC को झटका, बाईचुंग भूटिया ने दिया इस्तीफा, BJP में हो सकते हैं शामिल

Edited by: Shivani Updated: 26 Feb 2018 | 01:28 PM

नई दिल्ली। भारतीय फुटबॉल स्टार बाईचुंग भूटिया ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ उन्होंने पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। इस बात की जानकारी भूटिया ने ट्वीट के माध्यम से दी है।

As of today I have officially resigned from the membership and all the official and political posts of All India Trinamool Congress party. I am no longer a member or associated with any political party in India. #politics pic.twitter.com/2lUxJcbUDT