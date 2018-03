ट्राई सीरीज: बांग्लादेश के खिलाफ इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को पछाड़ देंगे रैना

Edited by: Anuj Updated: 13 Mar 2018 | 04:43 PM

नई दिल्ली। सोमवार को ट्राई सीरीज का चौथा मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मैच में सुरेश रैना का सुपर मैन अवतार देखने को मिला। भारतीय टीम के सबसे शानदार फिल्डरों में से एक रैना ने हैरतअंगेज कैच लपका, जो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो रहा है।

सुरेश रैना के इस शानदार कैच लपकने के बाद श्रीलंका को पहला झटका लगा। रैना ने यह गजब कैच गुणातिलाका का पकड़ा। इस कैच के साथ रैना के टी20 इंटरनेशनल में 38 कैच हो गए है और इसी के साथ रैना ने पाकिस्तानी खिलाड़ी उमर अकमल के बराबर पहुंच गए है। अब भारत अपना अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 14 मार्च को खेलेगी और रैना के पास उमर अकमल को पीछे छोड़ने का मौका होगा।

@ImRaina now has taken 38 catch in t20is??✌

Joint most by an #Asian_fielder

Along with @Umar96Akmal akbal?#Congratulations @ImRaina for this brilliant performance ??✌✌?? pic.twitter.com/8EdYnYaPQO