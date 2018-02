ताज महोत्वस: सिंगर पलक का आरोप- 'मां से आयोजकों ने की हाथापाई'

Edited by: Kavya_Mishra Updated: 28 Feb 2018 | 01:03 PM

नई दिल्ली। ताज महोत्वस आगरा के लिए एक शान की तरह होता है, लेकिन मंगलवार को जो भी हुआ, वो शर्मनाक था। बता दें, आगरा में इस समय ताज महोत्सव चल रहा है और इस महोत्वस का हिस्सा कोई न कोई सेलेब्रिटी बनता रहता है।

मंगलवार को इस महोत्वस का आखिरी दिन था और इसके आखिरी उस समय हंगामा बढ़ गया, जब सिंगर पलक मुच्छाल की मां के साथ स्टेज पर बदतमीजी की गई।

असल में, यहां आयोजन समिति के सांस्कृतिक संयोजक और गजल गायक सुधीर नारायण और पर्यटन विभाग के अधिकारी मंच के एक ओर बैठे थे। पलक की प्रस्तुति के दौरान सुधीर नारायण ने उनके पास जाकर होली का एक गीत गाने की फरमाइश की, जिस पर मंच पर मौजूद पलक की मां भड़क गईं। इसके बाद सुधीर नारायण और उनके बीच कहासुनी होने लगी।

पलक मुच्छाल ने आरोप लगाया है कि आयोजकों ने उनकी मां के साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद उनके भाई और आयोजकों के बीच हाथापाई हो गई और पलक बीच में ही कार्यक्रम से निकल गईं। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

#Watch: Singer Palak Muchhal & brother Palash Muchhal create ruckus on-stage at #TajMahotsav after one of the organisers allegedly misbehaved with their mother. pic.twitter.com/QDjCHOWeya