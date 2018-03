तमिलनाडु: जंगल में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत, कई घायल

Edited by: Ds_mishra Updated: 12 Mar 2018 | 12:57 PM

मदुरै। तमिलनाडु के थेणी जिले के जंगलों मे भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 27 लोग निकाले गए हैं, जिनमें से 10 लोग मामूली रूप से घायल हैं।

बता दें कि तमिलनाडु के थेणी जिले में रविवार को स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पहुंचा था। छात्र उस वक्‍त आग में फंस गए जब वह क‍ुरंगनी पहाड़‍ियों पर ट्रेकिंग कर रहे थे। मदुरै सर्कल के वन संरक्षक आर. के. जेगानिया का इस मामले में जानकारी दी, "कॉलेज के स्टूडेंट्स शाम करीब 4 बजे आग में फंस गए। फंसी हुई एक स्टूडेंट ने अपने पिता को फोन से घटना की जानकारी दे दी, जिन्होंने फौरन वन विभाग को अलर्ट किया। स्टूडेंट्स ने ट्रेकिंग के लिए इजाजत नहीं ली थी। हमने बचाव अभियान के लिए 40 जवानों को घटनास्थल पर भेज दिया है।"

साथ ही इस घटना पर केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि वायु सेना को बचाव अभियान के लिए दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने लिखा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से हमें इस हादसे की जानकारी मिली। हमने वायु सेना को निर्देश दे दिया है। दक्षिणी कमांड मामले को लेकर थेणी के कलेक्टर के सम्पर्क में बने हुए हैं।"

#UPDATE: IAF helicopters arrive at Theni for the search and rescue operation of those stuck in the #KuranganiForestFire in Tamil Nadu. 15 people have been rescued so far. pic.twitter.com/WTBrBKxoLg