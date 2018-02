तेलंगाना: सीएम के हेलीकॉप्टर में लगी आग, बाल-बाल बचे चंद्रशेखर राव

Edited by: Anuj Updated: 27 Feb 2018 | 08:19 PM

नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने से कुछ मिनट पहले ही आग लग गई, इस दुर्घटना में सीएम बाल-बाल बच गए।



बता दें कि हेलीकॉप्टर के अंदर रखे एक बैग में पड़ी c से धुआं निकलता देख सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे उठाया और बाहर फेंक दिया। सीएम राव का हेलीकॉप्टर आदिलाबाद जिले के लिए उड़ान भरने वाला था।

सीएम के बेटे और कैबिनेट मंत्री के.टी. रामा राव ने ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री के साथ सब कुछ ठीक है, उनका आदिलाबाद जिले का दौरा जारी है।

Karimnagar: At 10.30am smoke was seen coming out of a bag, containing a VHF communication set, kept in chopper of #Telangana CM KC Rao, while he was present inside.The said bag was thrown out of the chopper by security personnel. Min KT Rama Rao has tweeted that CM is doing well.