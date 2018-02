श्रीदेवी की मौत को लेकर मीडिया में आ रही खबरों पर भड़के राजदूत, दी ये सलाह

Edited by: PoojaDevi Updated: 27 Feb 2018 | 01:11 PM

नई दिल्ली। हरदिल अजीज एक्ट्रेस श्रीदेवी का पार्थिव शरीर दुबई से अभी तक मुंबई नहीं लौटा है। शनिवार को इस दुनिया को अलविदा कह चुकी श्रीदेवी की मौत का राज अभी साफ नहीं हुआ है। पार्थिव शरीर को दुबई से भारत लाने में कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से देरी हो रही है। इसी बीच मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही हैं।

अब यूएई में भारत के राजदूत नवदीप सूरी ने इस संबंध में कहा कि दुबई पुलिस से मंजूरी मिलने के बाद ही शव परिवार को सौंपा जा सकेगा। पार्थिव शरीर को दुबई से भारत लाने में कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से देरी हो रही है। मामले को अभियोजन पक्ष को भेजा गया है। पुलिस ने बोनी कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है।

आगे नवदीप ने श्रीदेवी की असमय मौत की वजहों को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज करते हुए कुछ ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, श्रीदेवी की अचानक मौत में मीडिया की दिलचस्पी की बात समझी जा सकती है, लेकिन अटकलबाजी से कोई मदद नहीं मिलने वाली है।

The media interest in untimely demise of #Sridevi is understandable. But the frenzy of speculation does not help. Imp to note that:

1. We are working with local authorities to ensure that mortal remains can be sent to India at the earliest. We are on the job.

1/2