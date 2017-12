बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर रही है 'टाइगर जिंदा है', जानें कलेक्शन

मुंबई। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की 'टाइगर जिंदा है' पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। 5 साल बाद बड़े पर्दे पर जैसे ही सलमान और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने वापसी की, वैसे ही इनकी दमदार एक्टिंग और एक्शन से दर्शकों पर इनका जादू चल गया है।

अली अब्बास ज़फर के निर्देशन में बनी फिल्म 'टाइगर ज़िंदा है' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने रिलीज़ के दूसरे दिन 35 करोड़ 30 लाख रूपए का कलेक्शन किया। ये पहले दिन के 34 करोड़ 10 लाख रूपए के कलेक्शन से एक करोड़ 20 लाख रूपए ज़्यादा है। दो दिन में फिल्म का कलेक्शन 69 करोड़ 40 लाख रूपए हो गया है।

#TigerZindaHai emerges BOXOFFICE CHAMPION... Shows TERRIFIC trending on Day 2… All set to cross ₹ 100 cr today [Day 3]… Fri 34.10 cr [updated], Sat 35.30 cr. Total: ₹ 69.40 cr. India biz... Biz will be HUGE today and tomorrow [Christmas].