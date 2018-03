जियो को मिला ये अवार्ड, यूजर्स को 10GB डेटा फ्री देकर मनाई खुशी

Edited by: Kavya_Mishra Updated: 04 Mar 2018 | 11:39 AM

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की कंपनी की जियो टीवी को बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ग्लोबल मोबाइल (GLOMO) अवार्ड्स देने की घोषणा की गई है, जिसके बाद जियो ने सम्मान हासिल करने के बाद अपनी खुशी अपने यूजर्स के साथ भी बांटी है।

असल में, जियो ने अवार्ड्स मिलने की खुशी में अपने ग्राहकों को 10GB फ्री डेटा देने का ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी ने अपने ग्राहकों को नोटिफिकेशन और एसएमएस भेजकर 10GB डेटा फ्री देने की सूचना दे रही है।

We are excited to share that JioTV has won the prestigious Global Mobile (GloMo) Awards 2018 for ‘Best Mobile Video Content’ category at the Mobile World Congress (MWC).

We thank you for making JioTV soar to such heights at a global platform. #GMA18 #GlomoAwards #MWC18