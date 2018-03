चोट से लड़कर इस खिलाड़ी ने खेली तूफानी पारी और दिलाई टीम को जीत

Edited by: Anuj Updated: 03 Mar 2018 | 04:42 PM

नई दिल्ली। पाक में जारी पाकिस्तान सुपर लीग में गुरुवार को पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में पेशावर जालमी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। इस मैच में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डैरेन सैमी ने चोटिल होने के बावजूद विपक्षी गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई।

