Trailer: लव-स्टोरी नहीं, प्यार के बारे में है वरुण धवन की 'अक्टूबर'

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म 'अक्टूबर' के चलते चर्चा में बने हुए हैं। कुछ समय पहले ही फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म का एक पोस्टर जारी किया था और अब फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। हालांकि, ट्रेलर काफी उलझा हुआ है, लेकिन ये दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ट्रेलर की शुरूआत वरुण धवन की एंट्री से होती है और फिर वरुण और बनिता दोनों ही होटल में काम करते नजर आते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से स्यूली के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है और वो किसी गंभीर बिमारी की चपेट में आ जाती हैं। इसके बाद डेन और स्यूली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ट्रेलर के एक सीन में वरुण मक्खी-मच्छर मारते हुए भी नजर आ रहे हैं।

Sometimes the greatest way to say something is to say nothing at all but baby I can’t help myself. #OctoberTrailer out tomorrow @BanitaSandhu @ShoojitSircar @ronnielahiri @writeonj pic.twitter.com/LOpuiyFqnD