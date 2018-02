त्रिपुरा में 6 निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा हुए मतदान, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का था आरोप

Edited by: Shivani Updated: 26 Feb 2018 | 12:55 PM

अगरतला। त्रिपुरा के 6 पोलिंग बूथ पर सोमवार को दोबारा विधानसभा के चुनाव शुरु किए गए हैं। चुनाव आयोग ने धनपुर, सोनामुरा, तेलियामुरा, कदमतला-कुर्ती, अम्पीनगर और सबरुम निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की घोषणी की थी। इसके बाद ये चुनाव दोबारा शुरु किए गए है।

#Visuals from a polling booth in Tripura's Teliamura. Re-polling is being held in Dhanpur, Sonamura, Teliamura, Kadamtala-Kurti, Ampinagar and Sabroom Assembly constituencies. pic.twitter.com/CZzb3xs0fy