उपचुनाव वोटिंग: फूलपुर में वोटिंग समाप्त, 38% हुई वोटिंग

Edited by: Priyanka Updated: 11 Mar 2018 | 08:05 AM

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा सीट गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव के लिए रविवार सुबह से जारी वोटिंग अब समाप्त हो चुका है, जिसके नतीजे आगामी 14 मार्च को आने हैं।सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए उम्मीद जताई है कि यूपी में दोनों सीटें बीजेपी के खाते में ही आएंगी। यूपी के इन दोनों लोकसभा सीटों पर पूरे देश की नजरें हैं।

बता दें, 38% वोटिंग हुई है। पिछले साल की बात करे तो 50% वोटिंग हुई थी।

3 बजे तक का वोट प्रतिशत

फूलपुर लोकसभा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 26 फीसदी मतदान हुए हैं।

1 बजे तक का वोट प्रतिशत

फूलपुर लोकसभा सीट पर दोपहर एक बजे तक 19.2 फीसदी तक मतदान हुए हैं। यहां पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी फूलपुर लोकसभा सीट पर मतदान किया।

11 बजे तक का वोट प्रतिशत

लोकसभा उपचुनाव के लिए इलाहाबाद के फूलपुर में वोटिंग लगातार जारी है। यहां सुबह करीब 11 बजे तक कुल 15 प्रतिशत मतदान डाले गए।

मतदान की धीमी है चाल

लोकसभा के उप चुनाव के दौरान पहले दो घंटे में मतदान बेहद धीमा रहा। मतदाताओं पर आज रविवार का असर काफी भारी दिख रहा था। सात से नौ बजे के बीच में इलाहाबाद के फूलपुर में केवल 4.80 फीसदी मतदान हुआ। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा था। शहर उत्तरी में केवल 1.8 फीसदी मतदान हुआ।

आज होगा 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 2155 में 1820 पोलिंग बूथ पर केंद्रीय अद्र्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। आज यहां पर 19.63 लाख मतदाता 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला लिखेंगे।

कांटे की है टक्कर

फूलपुर की सीट पर बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल और बसपा समर्थित सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस के मनीष मिश्रा और बाहुबली अतीक अहमद निर्दलीय मैदान में हैं।

केशव प्रसाद मौर्या ने किया वोट

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए फूलपुर में अपना वोट डाल दिया है। वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में मतदान किया। मतदान केन्द्र से वोटिंग करने के बाद बाहर निकलने पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी।

Gorakhpur: Chief Minister Yogi Adityanath at a polling station to cast his vote for Lok Sabha by-election. pic.twitter.com/5eFWfZMuEy