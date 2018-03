VIDEO: क्रिकेट के मैदान पर 'नागिन' बना ये बांग्लादेशी खिलाड़ी, जानकर चौंक जाएंगे आप

Edited by: Anuj Updated: 11 Mar 2018 | 03:25 PM

नई दिल्ली। निदाहास ट्रॉफी में शनिवार को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने दन दनादन रन बरसाए, लेकिन जीत बांग्लादेश के हाथ लगी। बांग्लादेश की जीत के हीरो मुशफिकुर रहीम रहे, उन्होंने तेजतर्रार पारी खेलकर टीम को जिताया।

बता दें कि अक्सर क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी अलग-अलग अंदाज पर खुशी मनाते है, लेकिन मुशफिकुर रहीम ने एक एलग अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की, जिसी वीडियो काफी वायरल हो रही है। बता दें कि उन्होंने श्रीलंका को हराने के बाद मैदान पर नागिन डांस कर अपनी खुशी को जाहिर किया।

Oh, this was the actual planned celebration had they won against India in 2016 ??.

Well played! Great innings. #Mushfiqur #Rahim #SlvsBan #BanvsSL pic.twitter.com/zWtap1FmVj