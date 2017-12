Video: फिर विनिंग शॉट खेल कर धोनी ने दिलाई 2011 वर्ल्ड कप की याद

नई दिल्ली। भारत दौरे पर आई श्रीलंकाई टीम को भारत ने तीनों फॉर्मेट में धूल चटाई, रविवार को हुए टी-20 सीरीज के आखिरी मुकाबले को 5 विकेट से जीत कर भारत ने लंका का 3-0 से सफाया किया। वहीं इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी आखिरी गेंद में विनिंग शॉट लगाकर 2011 वर्ल्ड कप की याद दिला दी।

जी हां 2011 वर्ल्ड कप में जब धोनी ने श्रीलंका के ही खिलाफ इसी मैदान पर छक्का जड़ कर वर्ल्ड कप भारत को दिलाया था। वैसे ही इस मचै में चौका लगाकर मैच जिताया और 6 साल पुरानी याद ताजा कर दी। खेर ये तो उनका पुराना अंदाज रहा है,.

And that's the game. Finishing off the game in style and ending the home season on a high! #TeamIndia wrap up the T20I series 3-0 #INDvSL pic.twitter.com/AeCnKISzv6