पाकिस्तान सुपर लीग में दर्शकों का टोटा, भारतीय फैंस ने ली चुटकी

28 Feb 2018

नई दिल्ली। इन दिनों दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग खेला जा रहा है। इस लीग में दुनिया के कई बड़े सितारें हिस्सा ले रहे है, लेकिन फिर भी यह लीग दर्शकों के लिए तरस रहा है। स्टेडियम में उम्मीद से बुहत कम लोग मैच देखने जा रहे है। दर्शकों के लिए तरह रहे इस लीग का भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया।

Number of players auctioned during IPL Auctions is more than crowd of PSL.