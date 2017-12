Virushka Mumbai reception: कोहली और अनुष्का पहुंचे, मेहमानों का आना जारी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा शादी करने के बाद रिसप्शेन शुरु हो गया है, दूसरा रिसेप्शन मुंबई के होटल द सेंट रेगिस में हो रहा है। विराट कोहली और अनुष्का पुहंच चुके हैं और मेहमानों का आना लगातार जारी है।

Live Updates:-

-विराट कोहली और अनुष्का पुहंच चुके हैं और मेहमानों का आना लगातार जारी है।

-भारतीय टीम की ओर से सप्रीत बुमराह, कुल्दीप यादव, मनीष पांडे, उमेश यादव और रवींद्र जडेजा पहुंच चुके हैं।

Mumbai: Jaydev Unadkat, R Ashwin, Cheteshwar Pujara, Saina Nehwal & Virender Sehwag reach St Regis hotel in Lower Parel for wedding reception of Virat Kohli & Anushka Sharma pic.twitter.com/YTjfwM4aYh