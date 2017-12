अजीबोगरीब क्रिकेट: गेंदाबाज ने हेलमेट पहनकर की गेंदबाजी, देखें वीडियो

नई दिल्ली। क्रिकेट के खेल में कई बार दिलचस्प वाकये देखने को मिलती हैं। अकसर बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है तो वो हेलमेट पहनकर खेलता है ताकी गेंद से बचा जा सके, लेकिन जब गेंदबाज हेलमेट पहनकर खेलने कलगे तो सोचिए कैसा लगेगा। जी हां ये पूरा मामला न्यूजीलैंड के हेम्लिटन में खेले जा रहे एक टी20 मैच में देखा गया।

इस मैच में ओटैगो के तेज गेंदबाज वॉरेन बर्न्स ने हेलमेट पहनकर गेंदबाजी की। दरअसल बर्न्स ने ये हेलमेट अपने गेंदबाज़ी एक्शन की वजह से नॉर्थन नाइट्स के बल्लेबाज़ों से खुद के बचान के लिए पहना।

Check out this footage of Warren Barnes bowling in his protective helmet pic.twitter.com/pIEi2hgKoM