Women’s Day 2018: अनुष्का ने शेयर की बचपन की ऐसी तस्वीर, आप भी नहीं पहचान पाएंगे

Edited by: PoojaDevi Updated: 08 Mar 2018 | 04:55 PM

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की फिल्म 'परी' हाल ही में रिलीज हुई है और दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय वुमंस डे के मौके पर अनुष्का ने अपनी बचपन की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें उन्हें पहचान पाना नामुमकिन है। तस्वीर में अनुष्का मुस्कुराते हुए डांस करती नजर आ रही हैं और उनके बाल भी बिखरे हुए हैं।

तस्वीर शेयर करते हुए अनुष्का ने लिखा, ''उस दिन से अब तक, मैं स्वतंत्र और सशक्त हूं। उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे जैसे मेरी मर्जी के मुताबिक रहने दिया...उन सभी महिलाओं को हैप्पी वुमंस डे की बधाई, जिन्होंने मेरे जैसा महसूस किया और उन पुरुषों को जिन्होंने रास्ता तैयार करने में मदद की #dancetoyourownbeat #beoriginalbeyourself ''

वहीं, अनुष्का के पति और क्रिकेटर विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय वुमंस डे की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक खूबसूरत कैप्शन देकर अनुष्का को उस पोस्ट में टैग करके स्पेशल महसूस करवाया है। उन्होंने लिखा- ​''Tag the extraordinary woman in your life who is #BetterThanEqual #Wrogn @anushkasharma ♥''

बता दें कि दोनों पिछले साल दिसंबर में शादी के बंधन में बंधे हैं। अनुष्का इन दिनों वरूण धवन के साथ फिल्म 'सुई धागा' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके अलावा वो शाहरुख खान और कटरीना कैफ के साथ फिल्म 'जीरो' में भी नजर आने वाली हैं।