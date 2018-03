Women’s Day 2018: महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानते विराट, वीडियो वायरल

Edited by: Web_team Updated: 08 Mar 2018 | 03:50 PM

मुंबई। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को स्पेशल महसूस करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पिछले साल उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी मां और अनुष्का को लकी बताया था। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी नजर में महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हैं। इसके चलते वो चर्चा में बने हुए हैं।

Tag the extraordinary woman in your life who is #BetterThanEqual @Staywrogn@AnushkaSharma ♥️ pic.twitter.com/NdjNEPYQjD