रुपाणी-नितिन सहित 9 कैबिनेट और 10 राज्यमंत्रियों ने ली शपथ

नई दिल्ली। विजय रुपाणी ने गुजरात के सीएम पद की शपथ ले ली। वहीं नितिन पटेल ने भी राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी और अमित शाह सहित पार्टी के 18 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। बता दें कि रुपाणी दूसरी बार गुजरात राज्य के सीएम बने हैं। लगातार 22 साल से गुजरात की सत्ता पर बैठी बीजेपी ने इस बार छठी बार सरकार बनाई।

Gandhinagar: Vijay Rupani takes oath as chief minister of Gujarat pic.twitter.com/Kzs3G5f60Q

Gandhinagar: Nitin Patel takes oath as deputy CM for second consecutive term pic.twitter.com/GUilKtnT4f